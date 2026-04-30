会談前にフィリピンのマルコス大統領（右）と握手する岸田元首相＝30日、マニラの大統領府（共同）【マニラ共同】自民党の岸田文雄元首相は30日、フィリピンの首都マニラでマルコス大統領と会談した。高市早苗首相の特使として親書を手渡し、経済やエネルギーなどあらゆる分野で両国の協力関係を強化したいとの意向を伝達。日本と東南アジアなどとの脱炭素の連携枠組み「アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）」を発展させる考