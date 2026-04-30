日向坂46表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務める超人気メンバーの正源司陽子さんが、30日発売のグラビア雑誌「グラビアチャンピオンVOL.12」（秋田書店）の表紙と巻頭特大グラビアを飾りました。同誌2度目の表紙登場です。【写真】グラビアチャンピオンVOL.12表紙を飾った日向坂46正源司陽子巻頭には超ロンググラビアに加え、加入3年半でたどりついた新境地や5期生センターから受けた刺激、グループの未来