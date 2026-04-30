「スポーツを観戦すると腸内環境が改善される」そんな研究結果が出ました。 【写真を見る】スポーツ観戦で腸内環境改善 ワクワクドキドキで"善玉菌"が増加！【世界初の研究結果】熊本・菊陽町と九州大学が実証実験の結果公表 スポーツをいかした町づくりを進めている熊本県菊陽町は、九州大学都市研究センターなどと連携して「スポーツ観戦が腸に与える影響」を調べた去年の実証実験の結果を公表