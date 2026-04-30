平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が1日、開幕する。30日は前検が行われた。古性優作（35＝大阪）は伊東記念で久々のV。ただ、中2日で臨んだ西武園記念が決勝進出するも未勝利に終わった。「体力が…。分かっていたけどファンの皆さんに迷惑をかけてしまった」と猛反省した。今回は中17日。まだ手にしていないダービーキングの称号を狙う。「（練習の）出力的には良かった。あとはレースの感覚とすり合わせていけれ