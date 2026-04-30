武豊騎手が４月３０日、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで行われた「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」のスペシャルトークショーに出演した。ウマ娘プリティーダービーで声優を務める亜咲花さん（エスポワールシチー役）、紫月杏朱彩さん（ブラストワンピース役）、嶋野花さん（ヴィクトワールピサ役）と共演。３人の自己紹介、キャラクターボイスを務める馬の説明の後、「武豊役の武豊です！」とジ