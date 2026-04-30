イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーに所属するノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（２５）が母国で批判を浴びている。きっかけは、ハーランドがＷ杯の公式ビールブランド・バドワイザーのＣＭに登場したことだ。これは日本を含む世界４０か国でプロモーションが展開されている。しかし、ノルウェーではアルコール飲料の広告が禁止されており、同国紙「ダグブラデット」によると、薬物防