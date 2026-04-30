鹿児島市できょう30日午後、道路を横断していた男子児童と路線バスが接触し、男子児童がけがをしました。 鹿児島西警察署によりますと、30日午後1時半前、鹿児島市田上6丁目の県道で、道路を渡っていた男子児童(6)と路線バスの右側面が接触しました。 この事故で、男子児童が足に軽い擦り傷を負いました。バスの乗客およそ15人にけがはなかったということです。 現場は田上小学校近くの新川沿いの道路で、近くに信号機や横断