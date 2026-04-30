ShowMinorSavage、ついに動き出す！ShowMinorSavageとは、BE:FIRSTを輩出したBMSG初のオーディション「THE FIRST」内で結成された、Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）によるユニット。2024年7月に「Ocean」をリリースして以降、『BMSG FES』『D.U.N.K.』出演以外に大きな動きはなかったが、4月24日、1年9カ月ぶりの新曲「ROMEO」を発表した。しかも、この先も新曲を準備していること、さらにはワンマンライ