サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の#6が、きょう30日午後9時からLeminoにて無料配信される。それに先立って、見どころが公開された。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生#6では「第1回順位発表式」を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予