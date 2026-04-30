「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。4月24日(金)に放送された「思い出のぬいぐるみ修理します！」をプレイバックします。【動画】亡き愛猫を等身大のぬいぐるみに…奇跡の再現度に依頼者涙“神の手”を持つぬいぐるみ修理人・遠藤珠美さんに密着！この道60年以上、豊富な知識と経験を持ち、どんなにボロボロになったぬいぐるみでも元の姿へと復活させる遠藤さん。茨城県の山中深くにある遠藤さん