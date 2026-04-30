愛知県豊田市は30日、商業施設で女性のスカート内を盗撮しようとしたとして、市民部の楠部徳洋主査（47）を懲戒免職にした。市の聞き取りに「約7年前から複数回盗撮していた」と話している。今年4月4日、同県長久手市の商業施設でスマートフォンを使って女性のスカート内の下着を撮影しようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影未遂）などの疑いで、愛知県警に逮捕されていた。豊田市によると、複数人の女性を盗撮し