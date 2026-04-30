早大・増子（右）は金栗記念5000mで先輩の鈴木（左）とわたり合い、U20日本新を樹立 photo by Satoshi Wada前編：2026年度箱根駅伝シード校＋13分台ルーキーズ最新報告（全３回）真新しいユニフォームに身を包み、早速その実力を見せつけている各校の有力１年生ランナーたち。ここでは春のトラックシーズン、そして学生三大駅伝での活躍が期待される箱根駅伝シード校を中心に注目のルーキーを紹介。まずは今季も即戦力候補の多い早