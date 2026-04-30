記事ポイント1993年公開映画『ゴジラVSメカゴジラ』のゴジラがソフビフィギュアで立体化精悍な顔立ちと足の長いプロポーションを一部新規造形で再現予約受付は2026年6月10日(水)23時まで、お届けは2026年9月予定プレミアムバンダイにて「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」の予約受付が開始。1993年公開の映画『ゴジラVSメカゴジラ』に登場したゴジラを、リアルな造形と彩色でソフビフィギュア化した一品。価格は4,400円（