平成ゴジラ、精悍に立体化！ バンダイ「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」

記事ポイント 1993年公開映画『ゴジラVSメカゴジラ』のゴジラがソフビフィギュアで立体化精悍な顔立ちと足の長いプロポーションを一部新規造形で再現予約受付は2026年6月10日(水)23時まで、お届けは2026年9月予定 1993年公開映画『ゴジラVSメカゴジラ』のゴジラがソフビフィギュアで立体化精悍な顔立ちと足の長いプロポーションを一部新規造形で再現予約受付は2026年6月10日(水)23時まで、お届けは2026年9月予定

プレミアムバンダイにて「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」の予約受付が開始。

1993年公開の映画『ゴジラVSメカゴジラ』に登場したゴジラを、リアルな造形と彩色でソフビフィギュア化した一品。

価格は4,400円（税込）。

バンダイ「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」





価格：4,400円（税込）／送料・手数料別途対象年齢：3才以上商品サイズ：H165×W105×D250mmセット内容：ゴジラ(1993)×1予約期間：2026年4月28日(火)16時〜2026年6月10日(水)23時予定お届け：2026年9月予定販売：プレミアムバンダイほか発売元：株式会社バンダイ

歴代のゴジラ作品の怪獣をリアルに立体化するソフビフィギュアシリーズ「ムービーモンスターシリーズ」。

今回は平成ゴジラシリーズ第5作となる1993年公開作品『ゴジラVSメカゴジラ』のゴジラをラインナップ。

スーツの造形やプロポーションを一部新規造形で立体化した一体。

精悍な造形





本作で新調されたスーツの造形・プロポーションを一部新規造形で立体化。

精悍な顔立ちと、本作の特徴である長い脚が生み出す洗練されたシルエット。

こだわりのカラーリング





目の彩色は瞳の部分を2色のブラウンで細やかに塗り分け。

強い意志を宿した眼差しが、精密な塗装で表現されている。

プレミアムバンダイにて2026年6月10日(水)23時まで予約受付中（予定）。

準備数に達した場合は販売終了となる場合あり。

お届けは2026年9月予定。

平成ゴジラシリーズのファンにもコレクターにも刺さる「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」の紹介でした。

よくある質問

Q. どこで購入できますか？

A. バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて予約受付中。

店頭やイベントでの販売も予定されている場合があります。

Q. 予約期間とお届け時期はいつですか？

A. 予約受付は2026年6月10日(水)23時まで（予定）。

商品のお届けは2026年9月を予定しています。

準備数に達した場合は販売終了となる場合があります。

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