ラグビーリーグワン１部で現在８位の静岡ブルーレヴズは、５月２日に東京・秩父宮ラグビー場で６位のＢＬ東京と対戦する。勝利がプレーオフ（ＰＯ）の絶対条件となる一戦に向け、チームは３０日、静岡・磐田市内で練習し、取材に対応したＳＨ北村瞬太郎（２４）は「勝つしかない。１点差でも勝てばいい」と闘志を高めた。リーグ戦は残り２試合で、勝ち点の差は５。６位までに与えられるプレーオフ（ＰＯ）の切符をつかむために