「株式会社ほっかほっか亭総本部」は、2026年5月1日(金)から、人気の「スペシャルシリーズ」をリニューアルする。また、同シリーズに新商品「＼贅沢／シュウマイスペシャル」をラインナップとして追加する。「スペシャルシリーズ」は、人気のおかずを贅沢に詰め込んだボリューム感が特徴のシリーズ。今回のリニューアルでは、副菜に「カレーキャベツ」を新たに追加した。カレーの風味とシャキシャキとした食感が、揚げ物などの箸休