◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日、栗東トレセン２５年の日本ダービー馬で、前走は大阪杯・Ｇ１を制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、４枠７番に決まった。斉藤崇調教師は「あまり外だと嫌だったんで、１５頭立ての７番枠ならいいんじゃないですかね。１周目の３、４コーナーの下り坂で折り合って運べれば」とポイント