水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第5話が29日深夜に放送され、奈津子（水崎綾女）と義隆（二階堂高嗣）が両親の目の前で修羅場を展開すると、ネット上には「無理すぎるって」「最悪」「最後までクズ」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】篠田麻里