『サレタ側の復讐』“奈津子”水崎綾女vs“義隆”二階堂高嗣、両親同席の修羅場にネット「無理すぎる」「クズ」（ネタバレあり）
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第5話が29日深夜に放送され、奈津子（水崎綾女）と義隆（二階堂高嗣）が両親の目の前で修羅場を展開すると、ネット上には「無理すぎるって」「最悪」「最後までクズ」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】篠田麻里子演じる佳乃も大活躍！『サレタ側の復讐』第5話より
復讐同盟の作戦により義隆と不倫相手まどか（矢野ななか）は破局。しかしそれだけでは終わらない。ついに2人を社会的に抹殺する”復讐の最終章”へ突入する。奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻と不倫相手が直接対決。これにより動揺したまどかは人目をはばからず暴走。その騒ぎをきっかけに義隆は、奈津子に謝罪するべく白いバラの花束を買って帰宅する。
義隆がリビングに入ると目の前には、奈津子の他に互いの両親が顔を揃えていた。呆然とする義隆をよそに、テーブルの上に彼の不貞行為に関する調査報告書と証拠写真が並ぶ。
奈津子はフローリングの上で正座する義隆に離婚届を突きつけ「あなたには、しかるべき請求をさせてもらいます」と語りかける。しかし義隆は「なんで俺ばっかり責められるんだよ」とポツリ。奈津子が「はぁ？」と睨みつけると、義隆は立ち上がり不倫を認めつつも「仕事して家に金も入れて、お前とセックスだってしてやった」と言い放つ。
双方の両親を前に「不倫されても文句は言えないんだよ！」と“逆ギレ”する義隆の姿が描かれると、ネット上には「無理すぎるって」「義隆まだまだ最悪なんだな…」「最後までクズ」といった声が続出。
その後、奈津子は義隆の両親にある“秘密”を開示。それは義隆が陰で両親への暴言を吐きまくる様子を記録した音声。これによって義隆が両親からも見捨てられ、奈津子の復讐が完了すると「奈津子頑張った!!幸せになってね」「めーーっちゃスッキリした！」「スカッとしたぁー!!」などの投稿も集まっていた。
復讐同盟の作戦により義隆と不倫相手まどか（矢野ななか）は破局。しかしそれだけでは終わらない。ついに2人を社会的に抹殺する”復讐の最終章”へ突入する。奈津子はまどかの職場へ乗り込み、ついに本妻と不倫相手が直接対決。これにより動揺したまどかは人目をはばからず暴走。その騒ぎをきっかけに義隆は、奈津子に謝罪するべく白いバラの花束を買って帰宅する。
義隆がリビングに入ると目の前には、奈津子の他に互いの両親が顔を揃えていた。呆然とする義隆をよそに、テーブルの上に彼の不貞行為に関する調査報告書と証拠写真が並ぶ。
奈津子はフローリングの上で正座する義隆に離婚届を突きつけ「あなたには、しかるべき請求をさせてもらいます」と語りかける。しかし義隆は「なんで俺ばっかり責められるんだよ」とポツリ。奈津子が「はぁ？」と睨みつけると、義隆は立ち上がり不倫を認めつつも「仕事して家に金も入れて、お前とセックスだってしてやった」と言い放つ。
双方の両親を前に「不倫されても文句は言えないんだよ！」と“逆ギレ”する義隆の姿が描かれると、ネット上には「無理すぎるって」「義隆まだまだ最悪なんだな…」「最後までクズ」といった声が続出。
その後、奈津子は義隆の両親にある“秘密”を開示。それは義隆が陰で両親への暴言を吐きまくる様子を記録した音声。これによって義隆が両親からも見捨てられ、奈津子の復讐が完了すると「奈津子頑張った!!幸せになってね」「めーーっちゃスッキリした！」「スカッとしたぁー!!」などの投稿も集まっていた。