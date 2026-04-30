◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部日大２ｘ―１専大１回戦（３０日・Ｓ＆Ｄ昭島スタジアム）日大の最速１５０キロ右腕・首藤玄大（げんと）投手（４年＝日大豊山）が、サヨナラ勝ちを呼び込む力投を見せた。専大戦に先発し、９回９４球を投げて７安打１失点、５奪三振。降雨によるグラウンドコンディション不良で試合開始が遅れ、さらに足元が悪い中でも安定した投球でチームを勝利に導き、「四球も１個と制球を乱すこと