◆東都大学準硬式野球春季リーグ戦１部 日大２ｘ―１専大 １回戦（３０日・Ｓ＆Ｄ昭島スタジアム）

日大の最速１５０キロ右腕・首藤玄大（げんと）投手（４年＝日大豊山）が、サヨナラ勝ちを呼び込む力投を見せた。専大戦に先発し、９回９４球を投げて７安打１失点、５奪三振。降雨によるグラウンドコンディション不良で試合開始が遅れ、さらに足元が悪い中でも安定した投球でチームを勝利に導き、「四球も１個と制球を乱すことなく、ストライク先行で（投球を）組み立てられていた。守備の流れもよくできていた部分は、良かったのかなと思います」とうなずいた。

バックネット裏では巨人、ロッテのスカウトが投球に熱視線を送った。準硬式では異例となる視察の前で、新球・カーブを交えながら、硬式球より球速が出にくい準硬式で最速１４４キロをマーク。平均でも１４０キロを計測し、「すごく高いレベルで見てもらっている。準硬式の基準ではなく上（プロ）の舞台を基準に見てもらえることで、向上心を失わないというか、モチベーションにもつながっている」と振り返った。