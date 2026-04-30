韓国のガールズグループ・ＴＷＩＣＥのＳＡＮＡが３０日、都内で行われたハーゲンダッツ「クリスピーサンド２５周年ＰＲ発表会」に出席。スタイル抜群の妖精衣装を身にまとい、商品の魅力を伝えた。ハーゲンダッツ「クリスピーサンド」のＣＭキャラクターを務めるＳＡＮＡはこの日、白の超ミニ丈ドレスで登場。「２５周年おめでとうございます。私も大好きなアイスクリームで、私にとってもみなさんにとってもご褒美のような存