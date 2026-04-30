◇女子ゴルフツアーNTTドコモビジネス・レディース第1日（2026年4月30日千葉県浜野GC＝6704ヤード、パー72）ツアー初優勝を狙うプロ2年目の吉田鈴（22＝大東建託）が4連続を含む7バーディー（1ボギー）を奪い6アンダー66で回った。ホールアウト時点でトップと1打差の2位につけた。吉田は「今日はロングパットが何本も入ってくれた。66のショットではなかっったけど、パターに助けられた」と振り返った。インから出て