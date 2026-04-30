総合食品メーカーの丸大食品（本社：大阪府高槻市）は、人気キャラクター「パペットスンスン」をデザインした「ひとくちカルパス」を全国のスーパーマーケットなどで発売している。商品は、ひとくちサイズのドライソーセージ。パッケージには主人公スンスンのほか、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンが描かれ、全5種類を展開する。「パペットスンスンひとくちカルパス」のパッケージデザインより複数のパッケージを