メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、都内で行われた清涼菓子「ミンティア」の「リフレッシュビート」PR発表会に、相方の安藤なつ（45）とともに出席した。最近、ハードなことは？と聞かれ、今年に入り、通っている自動車教習所を挙げ「もうすぐ、間に合わなくて失格になりそう。9カ月って言われて」と、免許取得に黄信号が灯っていると明かした。この日は、安藤とともに発売から30周年を迎えた「ミンティア」をテーマに