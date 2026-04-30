メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、都内で行われた清涼菓子「ミンティア」の「リフレッシュビート」PR発表会に、相方の安藤なつ（45）とともに出席した。最近、ハードなことは？ と聞かれ、今年に入り、通っている自動車教習所を挙げ「もうすぐ、間に合わなくて失格になりそう。9カ月って言われて」と、免許取得に黄信号が灯っていると明かした。

この日は、安藤とともに発売から30周年を迎えた「ミンティア」をテーマにした巨大画面で行うでゲームに挑戦。「時間に追われて慌ただしくなる」「パスワードが思い出せずイライラする」といった日常のちょっとしたストレスをリフレッシュするテーマのケ゛ームに臨むにあたり、日常生活におけるストレスについて聞かれた。

カズレーザーは、まず「靴下ナイナイは、なくなりませんね。これが嫌なので、同じ靴下を買っている」と、日常的に靴下をなくすので対策を講じていると明かした。次に「ここ最近の、ちょっとしたストレスは？」と質問を受けた。これには「何を検索しようか、スマホで調べて…何で検索したのか、メチャクチャ思い出せない。しかも、2度と思い出せない。同じような悩みが浮かんで、消えていく。本当にヤバい」と、最近の悩みを口にした。

イベント後の代表質問の中で「ハードなことは？」と聞かれると、カズレーザーは「今、教習所に通ってるじゃん。車ってメチャクチャ、ムズいじゃん。退所したい」と訴えた。安藤から「良い段階までいったの？」と尋ねられると「首都高とか無理でしょ、人とか、走る場所じゃないだろ。目の前の教習所のことしか考えられない。望んでもいないのに縦列駐車、やらされた。一生、しないと思う。メッチャ怖い。回避したい。あとは車庫入れ」と訴えた。