新日本プロレスは３０日、ＩＷＧＰジュニア王者で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＤＯＵＫＩが現在開催中のシリーズ「レスリングどんたく」を欠場することを発表した。ＤＯＵＫＩは４・２９佐賀大会でランバージャックデスマッチによる防衛戦でタイガーマスクを破りＶ４を達成したが、リング上でのマイクで「BEST OF THE SUPER Jr.」の出場ボイコットを宣言していた。一夜明け新日本プロレスは「本人の申し出により、今後の『レスリングどんた