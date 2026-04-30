エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の今後が不安視されている。２９日（日本時間３０日）に敵地シカゴで行われたホワイトソックス戦に先発し、２回まで３５球を投じて緊急降板した。注目された村上宗隆内野手（２６）との対戦は左飛で打ち取ったが、対戦は１度だけで終わった。３回の登板に向けて準備を進めた中、投球練習を中断。ベンチ裏に引き揚げ、そのまま交代を告げられた。理由は「肩の張り」で、前回登板から違和感を覚