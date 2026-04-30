公開手配された高林輝行容疑者（警視庁提供）東京都福生市の路上で男子高校生らをハンマーで殴打するなどして男が逃走した事件で、警視庁は30日、眼底骨折を負ったとみられる男子高校生（17）に対する殺人未遂容疑で逮捕状を取った同市の職業不詳、高林輝行容疑者（44）を公開手配した。警視庁によると、29日朝、容疑者は自宅近くの路上で話していた高校生ら数人のうち、男子高校生2人を殴打した。駆けつけた警察官にナイフを