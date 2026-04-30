彼女を作りたければ、恋愛に対して消極的な態度を改める必要がありそうです。そのためにまず、考え方を変えるところから始めてみてはどうでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「とにかく彼女が欲しい！恋愛にポジティブになれる思考法」をご紹介します。【１】過去のトラウマを忘れて突き進むために「これからが俺のモテ期」「初めての告白のときに『ごめん、無理』と断られたあの悪夢を忘