◆米大リーグレッズ―ロッキーズ（２９日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のレッズ戦で先発。山本由伸（ドジャース）が３試合、大谷翔平（ドジャース）が２試合、今永昇太（カブス）も１試合足踏みしている３勝目を目指してマウンドに上がった。１回、サリバンの満塁一掃二塁打で３点をもらった菅野。その裏にマウンドに上がると、２安打を許すも遊撃