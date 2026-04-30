かつてミスコンを制した美貌は健在。“プレミア顔面偏差値”の異名を持つポーカー美女のクールなドレス姿が話題となっている。【映像】「顔面偏差値高すぎ」元ミスコン美女のクールなブルードレス姿美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。今大会からの新メンバーが多くラインナップしたテーブルBにおいて、3