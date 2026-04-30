まもなく「フェアレディZ」実車初公開！ そのまえに進化ポイントを解説！2026年5月5日に開催されるZミーティング「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」において、日産「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルの実車が初公開されます。2026年夏に発売予定とアナウンスされている新型フェアレディZですが、今年1月の「東京オートサロン2026」では写真公開と開発陣によるトークショーが行われるにとどまっていました