タレントのかとうれいこが衣装ショットを披露し、反響を呼んでいる。かとうは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「撮影オフショット読者プレゼントのポラ撮影も楽しいー」と記し、雑誌の撮影オフショットをアップ。「発売中の週刊大衆！表紙だけではなく《表紙美女ピンナップ》としてグラビアページにも掲載されています！！見てね」とつづった。この投稿には、「れいこさんいつ見ても美しく見惚れてしまいます