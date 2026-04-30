俳優の反町隆史が29日、都内で開催されたドラマ『GTO』会見に出席。28年ぶりに連続ドラマとして復活する本作への思いや、妻・松嶋菜々子の反応を明かした。【写真】“グレート・ティーチャー・オニヅカ”反町隆史が会見に登場『GTO』は、藤沢とおるによる同名漫画が原作（講談社「週刊少年マガジン KC」刊）で、元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の