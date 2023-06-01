右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が29日（日本時間30日）、マーリンズ戦前に取材に応じた。リハビリは順調だといい、「毎朝起きるたびに、状態が良くなっている感じ」と説明。「昨日も今日も打った。これからも少しずつ進めていくと思う。まずは打撃コーチの投げる球を打って、問題なければ次の段階、つまり球速のあるボールに、という感じ。前回、コーチの球を打った