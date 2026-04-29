【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの由布菜月（28）が4月29日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻、生まれたての娘抱え笑顔◆由布菜月、第1子出産発表由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と発表し、「母子ともに健康に過ごしています」と報告。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができまし