サッカー日本代表 上田綺世選手の妻・由布菜月、第1子女児の出産発表 計画帝王切開で夫も立ち会い「感謝の気持ちでいっぱいです」【全文】
【モデルプレス＝2026/04/29】モデルの由布菜月（28）が4月29日、自身のInstagramを更新。第1子を出産したことを発表した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻、生まれたての娘抱え笑顔
由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と発表し、「母子ともに健康に過ごしています」と報告。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と夫であるサッカー日本代表・上田綺世選手も立ち会うことができたと明かした。
続けて「初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました」とし、「忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！」と夫へ感謝。「お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう」と娘への思いを記した。
投稿では、生まれたばかりの娘を抱える由布の姿や、出産前日に撮影したという上田選手との2ショットなどを公開している。
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と、日本で出産予定であることを発表していた。（modelpress編集部）
先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。
想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています
初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！（最後の写真は出産前日合流したときの笑）
お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻、生まれたての娘抱え笑顔
◆由布菜月、第1子出産発表
由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました」と発表し、「母子ともに健康に過ごしています」と報告。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と夫であるサッカー日本代表・上田綺世選手も立ち会うことができたと明かした。
投稿では、生まれたばかりの娘を抱える由布の姿や、出産前日に撮影したという上田選手との2ショットなどを公開している。
◆上田綺世選手＆由布菜月、2022年に結婚
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と、日本で出産予定であることを発表していた。（modelpress編集部）
◆全文
先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています。
想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました。臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんのままだったので、娘が夫に会いたくて、この日を選んできてくれたのかなと感じています
初めての出産でしたが、妹と夫に支えてもらい安心して迎えることができました。忙しい中乗り換え続きで急いで帰国してくれた夫には感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんサポートしてくれてとても心強かった！ありがとう！（最後の写真は出産前日合流したときの笑）
お腹の中で過ごしたトツキトオカ、すくすく育ってくれて本当にありがとう
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