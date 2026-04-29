「美人画三大巨匠」と呼ばれる３人の画家の作品を集めた展覧会が、きょうから南砺市の福光美術館で始まりました。この展覧会は、愛知県にある名都美術館が所蔵する作品のなかから、「美人画の巨匠」と呼ばれる上村松園、鏑木清方、伊東深水の作品を中心に、あわせて４７点を展示しています。女性画家で初めて文化勲章を受賞した上村松園の作品「春秋」は、２枚の屏風が１つの作品となった二曲一双の大作です。左の屏風には蝶が舞う