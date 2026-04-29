伊佐市の「すずらんの里」で１万株のスズランが見頃を迎え白く可憐な花が訪れた人を癒やしています。スズランは本来北海道などの涼しい地域にしか自生しませんが鹿児島の北海道と言われる伊佐市では育ちやすく地元の住民たちが手入れを続けています。（訪れた人）「スズランって北海道と思ってたが（見られて）ありがたい。かわいいです」スズランの見ごろはもう少し続きそうで連休中も愛らしい姿を見せてくれそうです。