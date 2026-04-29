冤罪被害者を支援する活動に取り組むフリーアナウンサーの古舘伊知郎がABEMA的ニュースショーに出演した際に、福井女子中学生殺害事件の証拠隠しに苦言を呈した。【映像】福井女子中学生殺害事件の証拠隠し1986年3月19日に福井市で中学３年の女子生徒が殺害された事件で服役し、逮捕から３８年もの年月を経て、2025年８月に再審無罪が確定した前川彰司さんについて「前川さんという方は完全な冤罪被害者。この人も（警察の）決