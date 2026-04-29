年齢を重ねてがんや認知症を患ったらどうすればいいか。精神科医の和田秀樹さんは「がんや認知症は、しわや白髪と同じで、歳を重ねれば誰にでも起こる変化である。条件が変わっても、笑い、怒り、恋をし、趣味を楽しみ、人を思いやることができる人の人生こそが、最後まで輝き続ける」という――。※本稿は、和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。