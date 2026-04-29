今夏のFIFAワールドカップ2026開催に向けてホワイトハウスは対策を強化しているようだ。28日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。初となるアメリカ、カナダ、メキシコによる3カ国共催で開催される今夏のW杯を前に、アメリカの首都ワシントンD.C.で25日に開催されたホワイトハウス記者協会主催の夕食会でドナルド・トランプ大統領の暗殺未遂事件が発生。すでに逮捕されたコール・トーマス・アレン容疑者（31歳）は警備のチ