東京ディズニーシーは、6月2日（火）から、「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズを、ショップ「マクダックス・デパートメントストア」で発売する。【写真】ランダムのグッズも！6月2日（火）新発売のダッフィー新グッズ一覧（28枚）■前向きなフレーズが書かれたグッズも今回発売が決まったのは、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズの数々。カタツムリが雨に濡れないよ