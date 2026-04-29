「ぬいぐるみ」（税込 5400円）

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　東京ディズニーシーは、6月2日（火）から、「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズを、ショップ「マクダックス・デパートメントストア」で発売する。

【写真】ランダムのグッズも！　6月2日（火）新発売のダッフィー新グッズ一覧（28枚）

■前向きなフレーズが書かれたグッズも

　今回発売が決まったのは、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズの数々。

　カタツムリが雨に濡れないようにそっと傘をかざすダッフィーに、リーナ・ベルがやさしく傘をさしてあげるシーンを表現した「ぬいぐるみ」や、ボタンを押すと絵が変わる「キーチェーン」など、どこかポジティブな気持ちになれるデザインのアイテムがそろう。

　注目は、どんな天気の日でも前向きなダッフィーたちのフレーズが書かれたグッズたち。

　ふわっとしたフロッキー仕様の「ステッカー」のパッケージには、それぞれのキャラクターの前向きなフレーズが書かれているという。

　また、ダッフィー＆フレンズ7人それぞれの顔をかたどった「ポーチ」や、7種展開の「カードホルダー」なども用意される。

　東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズは、6月2日（火）から「マクダックス・デパートメントストア」で発売。本グッズは、京ディズニーシーに入園した人のみ購入できる。店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合あり。