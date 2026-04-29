ダッフィー新グッズ、6．2発売！ 小さな幸せを見つける姿をデザイン〈東京ディズニーシー〉
東京ディズニーシーは、6月2日（火）から、「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズを、ショップ「マクダックス・デパートメントストア」で発売する。
【写真】ランダムのグッズも！ 6月2日（火）新発売のダッフィー新グッズ一覧（28枚）
■前向きなフレーズが書かれたグッズも
今回発売が決まったのは、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズの数々。
カタツムリが雨に濡れないようにそっと傘をかざすダッフィーに、リーナ・ベルがやさしく傘をさしてあげるシーンを表現した「ぬいぐるみ」や、ボタンを押すと絵が変わる「キーチェーン」など、どこかポジティブな気持ちになれるデザインのアイテムがそろう。
注目は、どんな天気の日でも前向きなダッフィーたちのフレーズが書かれたグッズたち。
ふわっとしたフロッキー仕様の「ステッカー」のパッケージには、それぞれのキャラクターの前向きなフレーズが書かれているという。
また、ダッフィー＆フレンズ7人それぞれの顔をかたどった「ポーチ」や、7種展開の「カードホルダー」なども用意される。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズは、6月2日（火）から「マクダックス・デパートメントストア」で発売。本グッズは、京ディズニーシーに入園した人のみ購入できる。店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合あり。
【写真】ランダムのグッズも！ 6月2日（火）新発売のダッフィー新グッズ一覧（28枚）
■前向きなフレーズが書かれたグッズも
今回発売が決まったのは、ダッフィーたちが小さな幸せを見つける姿が描かれたグッズの数々。
カタツムリが雨に濡れないようにそっと傘をかざすダッフィーに、リーナ・ベルがやさしく傘をさしてあげるシーンを表現した「ぬいぐるみ」や、ボタンを押すと絵が変わる「キーチェーン」など、どこかポジティブな気持ちになれるデザインのアイテムがそろう。
ふわっとしたフロッキー仕様の「ステッカー」のパッケージには、それぞれのキャラクターの前向きなフレーズが書かれているという。
また、ダッフィー＆フレンズ7人それぞれの顔をかたどった「ポーチ」や、7種展開の「カードホルダー」なども用意される。
東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのワンダーズ・バイ・ユア・サイド」のグッズは、6月2日（火）から「マクダックス・デパートメントストア」で発売。本グッズは、京ディズニーシーに入園した人のみ購入できる。店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合あり。