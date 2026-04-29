映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平（なにわ男子）、高橋ひかる、岩瀬洋志らがクールに踊る胸熱なダンスシーンの本編映像＆場面写真が解禁された。【動画】恋のトライアングルが加速！ダンス大会シーンの一部を特別公開斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。本作から本編映像が初解禁。到着したのは