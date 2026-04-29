メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が今シーズン5度目の先発登板。速報でお伝えします。今シーズン初となる中5日での先発マウンドとなった大谷選手。打者との二刀流を封印して投手に専念します。立ち上がり、鋭く落ちるスプリットで2者連続三振と完璧なピッチング。その後、ツーベースを打たれますが四番バッターをレフトフライに打ち取り初回を無失点。今シーズン3勝目へ抜群の立ち上がりを見せています。