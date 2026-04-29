「ネコはここ」「しゃしんもOK」【写真】これは撮るしかない！(笑)→窓辺に3匹そろった瞬間そんな手書きの文字と、かわいらしい愛猫のイラストが描かれた“貼り紙”。そこに集まる猫たちをとらえた写真が話題を呼んでいます。窓辺には、白黒ハチワレの「のりお」さん（推定8歳・男の子）、サバ白の「ごまお」さん（7歳・男の子）、三毛猫の「みたらし」さん（推定9歳・女の子）。外を眺めたり、へそ天でお昼寝したりと、思い思いに