【ニューヨーク＝木瀬武】２８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２５・８６ドル安の４万９１４１・９３ドルだった。４営業日連続の値下がり。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが米オープンＡＩの収益が伸び悩んでいると報じ、ＡＩ（人工知能）事業の先行きに対する懸念から、半導体大手エヌビディアやアマゾン・ドット・コムなどのＡＩ関連銘柄が売れた。原油先物価格の上昇も相場の重荷