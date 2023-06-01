NEWSの増田貴久（39）が28日、東京ガーデンシアターで全国ツアーの東京公演初日を迎えた。全編をプロデュース。マイク一本で戦う意志を示す、円形に並んだ約20本のスタンドマイクに囲まれながら、ソロ曲「喜怒哀楽」の力強いアカペラ歌唱で幕開け。「全身全霊で歌を届けます。一人でどんな作品がつくれるのか。挑戦します」と話した通り、トークパートなしで多様なジャンルの全21曲で魅了した。アニメ「美少女戦士セーラーム